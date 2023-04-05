Un nouvel hôtel Hilton au coeur de Marina Baie des Anges

C'est un hôtel Hilton qui s'installera dans le "Coeur Marina" au sein du port de plaisance de Marina Baie des Anges à Villeneuve Loubet. Lionnel Luca, le maire de la commune, a signé récemment à cet effet une convention hôtelière avec l’entreprise Marybay, concessionnaire délégué au réaménagement du port de Marina Baie des Anges et le groupe Réaumur Hilton qui exploitera le nouvel hôtel 4* dont l'ouverture est prévue en 2025 (la convention d'occupation temporaire est de 25 ans). Dans la foulée, le permis de construire du nouvel établissement a été signé.

L'hôtel viendra s'installer ainsi à l'emplacement de l'ex-Biovimer, centre de thalassothérapie dont l'exploitation avait été arrêtée en 2005 et qui était resté inoccupé jusqu'à sa démolition complète en décembre dernier. Le futur Hilton, sur 6.000 m2, alignera 61 chambres, un restaurant, 200 places de parking, un spa ainsi qu’un lagon extérieur d’eau de mer, raccordé à une boucle de thalassothermie, pensé par l’architecte villeneuvois Christophe Erades. La partie supérieure du bâtiment sera accessible au public en journée autour d’allées aménagées et paysagées, et de jardins partagés.

L'hôtel ouvrira sous le pavillon "Tapestry Collection by Hilton". Son architecture devra respecter les courbes des bâtiments de Marina, classés en tant que monuments remarquables du XXème siècle, ainsi que la couleur blanche de l'ensemble. Une idée de ce nouveau "Coeur Marina" à venir dans la vidéo ci-dessus.