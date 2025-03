Un Salon du Lycéen et de l'Etudiant pour la première fois à Cannes

S’il a lieu régulièrement à Nice, c’est la première fois que le Salon du Lycéen et de l’Etudiant se tiendra à Cannes. Manifestation organisée en partenariat avec la Région Académique de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la Région Sud, la Mairie de Cannes, l’Université Côte d’Azur et l’Onisep, cette première cannoise est prévue le samedi 16 décembre de 9 à 17 heures au Palais des Festivals.

On retrouvera les conférences, rencontres et stands d'information qui font le succès des Salons de l'Etudiant. A la veille de l’ouverture de la phase d’information de Parcoursup le salon va permettre aux lycéens de terminale de démarrer le processus d’information indispensable à l’élaboration de leur projet d’études en discutant directement avec les établissements de formations (écoles, lycées, universités…). Pour les lycéens de première et de seconde, ce rendez-vous avec les organismes de formations leur offrira la possibilité de se projeter en vue de faire leurs choix de spécialités. Enfin, les étudiants, quel que soit leur niveau d’études vont pouvoir échanger avec les représentants des nombreuses formations présents pour se ré-orienter ou réfléchir à leur poursuite d’études.