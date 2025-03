Une 27ème édition pour la Kermesse aux Poissons de Théoule

Un nouveau tour de fourchette pour la célèbre Kermesse aux Poissons de Théoule-sur-Mer à laquelle participent six restaurants de la commune : Le Bistrot de Lérins, Les Voiles de Théoule, Le Coup d’Fourchette, Comme à la Maison, Chez Philippe et La Maréa. Depuis 27 ans, cette kermesse fédère les chefs de Théoule qui proposent, durant février et la 1ère quinzaine de mars, un menu “tout poisson” en 8 plats, eau, vin, et café compris, en plus de leur carte habituelle. Un événement d’ampleur qui permet de servir plus de 5.000 “menus-kermesses” en un mois et demi, avec plusieurs entrées chaudes et froides, plusieurs plats, fromage et desserts à un prix particulièrement attractif, vin et café inclus, (entre 62 et 89 € cette année selon la catégorie de l’établissement). (Photo Olivier Attar : les six chefs de Théoule en bateau pour la pêche du jour).

Suivant une tradition désormais bien établie, la 27ème Kermesse aux Poissons se joue avec les meilleurs poissons du moment, pour des menus d’exception, avec le fait maison et toute la créativité des chefs. La kermesse met aussi sur le devant de la scène gastronomique les pêcheurs théouliens, qui sont les garants de la cuisine de la mer d’aujourd’hui et de demain. Des documents d’archives attestent d’ailleurs que depuis le XIVème siècle, la pêche a toujours façonné l’histoire de Théoule-sur-Mer. Une activité qui s'est poursuivie dans le temps et qui s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de développement durable et locale dans le parc maritime départemental Esterel-Théoule.