Une bonne année qui se dessine pour l’Incubateur Provence Côte d’Azur et sa communauté

Toute l’actualité du 3ème trimestre de l’Incubateur Provence Côte d’Azur est à découvrir dans sa newsletter trimestrielle qui vient de sortir. L’IPCA y revient sur son incroyable succès aux concours nationaux d’innovation 2023. Avec 5 lauréat/es i-PhD, dont deux Grands prix, et 7 lauréat/es i-Lab, dont un Grand prix, les deeptechs azuréennes qu’il a accompagnées ont fait un carton sur les 2 volets, i-Phd et i-Lab. L’incubateur leur devait un coup de chapeau. Il l’a fait en septembre en rassemblant à Nice, au Hub de l’Innovation les lauréat(e)s devant un parterre d’investisseurs, de doctorants, chercheurs et futurs créateurs de deeptech. (Photo WTM : les lauréat(e)s du concours d'innovation 2023, réunis au Hub d,e l'Innovation à Nice).

Parallèlement, comme le souligne son président, Laurent Londeix, l’incubateur continue d’élargir son périmètre. Il l’avait déjà agrandi avec l’accompagnement de startups du voyage et de l’événementiel en apportant son expérience à des entrepreneurs qui ne sont pas forcément des chercheurs ou de haut diplômés de l’enseignement supérieur. Aujourd’hui il est impliqué dans deux nouveaux programmes : French Tech Tremplin qui vise à assurer le succès d’entreprises innovantes issues de la diversité et TechTheMoon, pour valoriser les technologies spatiales centrées sur la lune avec un usage terrestre à court terme. Et puis, dans le domaine DeepTech, un approfondissement en vue avec le Pôle Universitaire d’Innovation de l’Université Côte d’Azur et l’Université de Corse, projet dont il est l’un des membres actif.

Mais ce qui parle le plus de l’efficacité de l’IPCA, ce sont les succès de ses alumni et de ses incubés. La newsletter en donne quelques exemples. Indigen, promotion 2004 a fêté ses 20 ans avec beaucoup de clients et un nouveau challenge (il investit dans les projets auxquels il croit). Qualisteo (promotion 2011) a levé 5 M€ en septembre. F-Reg, promo 2015 a lui aussi levé 2 M€ en octobre. Legapass, actuellement en incubation, prend pleinement pied dans le marché du notariat avec un nouvel investisseur. Des nouvelles aussi de Plenesys, Mini Green Poser, Anse Technology, Filater… Les enfants de l'incubateur qui grandissent.