Une charte “Bienvenue à Cannes” pour éviter les débordements

Comme pour les JO à Paris, la tentation est parfois grande d’exploser les prix en fonction des grands événements. On se souvient qu’à Cannes, des polémiques avaient éclaté autour de certains débordements lors des grands salons. En présentant la charte “Bienvenue à Cannes”, qui s’adresse aux professionnels du tourisme cannois (hôteliers, restaurateurs, loueurs de meublés, commerçants, taxis, établissements balnéaires), le maire, David Lisnard, a cité des exemples, certes marginaux, de prix prohibitifs pratiqués lors de grands événements, comme le cas d’une bouteille d’eau montée à 17€. (Photo DR : lors de la présentation de la charte Bienvenue à Cannes en présence du maire, David Lisnard).

C’est pour éviter ce type de pratiques qui, même exceptionnelles, viennent ternir la réputation d’une destination et pour conforter l’image de l’ensemble des professionnels que Cannes, auréolée de son titre de championne du monde de l’événementiel, a mis au point cette charte. Ce nouvel outil engage les signataires au respect d’un ensemble d’actions vertueuses et durables pour favoriser un accueil de qualité. Les clients sont également au cœur de la démarche. Ils sont notamment invités à donner leur avis et évaluer leurs expériences grâce à un QR code affiché au sein des établissements adhérents. Des remontées directes qui permettront aussi d’identifier d'éventuelles pratiques abusives.

La charte “Bienvenue à Cannes”, qui se veut pratique, moderne et adaptée à tous, a été mise en place par la Mairie de Cannes et le Palais des Festivals et des Congrès après concertation avec les socioprofessionnels locaux. Elle s’appuie sur un ensemble de principes généraux pour garantir, aux habitants et visiteurs, un niveau de qualité de service élevé et ainsi renforcer leur satisfaction. Elle comprend également des engagements spécifiques relatifs à chaque corps de métier : hôtels, restaurants, établissements balnéaires, commerçants, taxis et loueurs de meublés.

Elle s’appuie sur cinq piliers fondamentaux :

le professionnalisme : la qualité du service ;

la confiance : la transparence et la prévisibilité des prix (le professionnel ne doit pas pratiquer de prix abusifs et trompeurs) ;

le respect : par le respect de la réglementation en vigueur ;

la durabilité : s’engager pour un territoire durable et plus inclusif ;

l’exigence : la traçabilité.

Les signataires pourront afficher le sticker “établissement engagé bienvenue à Cannes 2024” sur la vitrine ou la porte de leur commerce, établissement hôtelier ou balnéaire et restaurant, ou sur le pare-brise de leur véhicule pour témoigner de leur engagement envers la charte. Ils seront mis en avant par l’Office de Tourisme et à l'occasion de campagnes de communication. Pour les clients, ce sera la garantie d’un haut niveau de service... et de prix qui n’exploseront pas indûment en fonction de l’événement.