Une deuxième adresse à Paris pour Flex-O

Et de 14 et bientôt 15 ! Flex-O, la société sophipolitaine de Flex office montée par Christophe Courtin, continue sa marche rapide en vue de son objectif d'une cinquantaine d'implantations en France d’ici 2028. La quatorzième implantation, c’est à Paris. Flex-O y avait déjà planté un drapeau en ouvrant rue Monceau. Paris Saint-Lazare, la deuxième ouverture parisienne que le groupe annonce officiellement aujourd’hui, se trouve dans le 8ème arrondissement et plus précisément au 42-44 rue de Rome, au sein d’un bâtiment emblématique de 4.000 m2 au pied de la gare Saint-Lazare, entièrement réhabilité et certifié HQE bâtiment durable 2016. (Photo DR : Flex-O Paris Saint-Lazare).

Cet emplacement lui donne une accessibilité de premier plan. L’immeuble, en angle, se remarque par sa façade en briques rouges et parement pierres. Seront proposés 513 postes équipés, 6 salles de réunion et 1 espace évènementiel privatisable. “Avec une première implantation FLEX-O près du parc Monceau, cette nouvelle implantation au cœur de Paris s'inscrit dans une démarche d'expansion de notre concept dans la capitale après l’avoir réalisé avec succès dans les métropoles françaises les plus dynamiques”, note Christophe Courtin, fondateur et Pdg de Flex-O

Quant à la 15ème implantation qui est en route, c’est à Lyon qu’elle se situe. Là aussi ce sera un doublé, Flex-0 étant déjà présent à Lyon. Le groupe s’installe cette fois au Crystallin dans le 6ème arrondissement sur près de 4.000 m2 (470 postes de travail prévus). L’ouverture se fera sous le nom Flex-O Lyon Part Dieu.

En l'espace de seulement trois ans, le chemin parcouru a de quoi impressionner. Flex-O s’est implanté dans les plus grandes métropoles françaises, à savoir : Lille (à deux reprises), Rennes, Nantes, Bordeaux (à deux reprises), Montpellier (à deux reprises), Lyon, Nice, Bayonne, Sophia Antipolis et enfin Paris (à deux reprises).