Une nouvelle gouvernance en place pour le pôle SAFE

Le pôle de compétitivité SAFE a renouvelé ses instances de gouvernance pour une durée de 3 ans, et a mis en place un nouveau Conseil d’administration représentatif de ses activités et de la diversité de ses adhérents. Installé en Région Sud, le pôle couvre quatre filières : Aéronautique, Spatial, Sécurité et Défense. Il rassemble plus de 500 adhérents.

Réunis le 20 octobre dernier, les nouveaux membres du Conseil d’Administration ont élu les membres du Bureau Exécutif, composé de 17 membres, répartis en 6 collèges :

Collège “Académiques (Recherche & Formation)” : Aix Marseille Université ; ONERA ; Mines Paris – PSL ;

Collège “ETI et Grands groupes” : Airbus Helicopters ; Bertin Technologies ; Thales Alenia Space ;

Collège “TPE / PME” : ACRI-ST ; A-NSE ; Cetrac ; Diginove ; Icare ; Soditech ;

Collège “Partenaires économiques & territoriaux” : CNES ; TEAM Henri-Fabre ;

Collège “Utilisateurs” : Ecole de l’Air et de l’Espace ; SDIS 13 ;

Collège “Territoires d’Expérimentation” : SEM Pôle Aéronautique Istres-Etang de Berre.

A l’issue, le Conseil d’administration a désigné les élus du Bureau exécutif :

Président : Thales Alenia Space, représentée par Benoît Hancart ;

Vice-président : Diginove, représentée par Michel Benet ;

; Vice-président : Icare, représentée par Patrick Joubert ;

; Trésorier : Team Henri Fabre, représentée par Stéphane Magana ;

; Secrétaire : Soditech, représentée par Madenn Caillé.

Le Conseil d’administration, composé de 37 membres, avait lui-même été élu le 5 octobre dernier. Il est composé de :