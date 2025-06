Une SKEMA Business School L.A. en vue à Los Angeles

Un second chapitre est en vue dans la success story américaine de SKEMA. La Business School de Sophia Antipolis a déjà connu un premier succès aux Etats-Unis avec un campus ouvert en 2011 à Raleigh, pôle et cluster de hautes technologies en Caroline du Nord sur la côte Est. En entrant aujourd’hui en négociation exclusive avec le Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM) aux Etats-Unis à des fins d’acquisition, l’école se lance dans une seconde grande opération américaine, cette fois sur la Côte ouest, à Los Angeles en Californie. (Photo DR : SKEMA déjà implanté aux Etats-Unis avec son campus de Raleigh).

Une école de référence pour les métiers des industries créatives

Fondée en 1969, FIDM est une école de référence qui forme aux métiers des industries créatives. Détentrice des accréditations américaines WASC-Senior College and University Commission (WSCUC) et National Association of School of Art and Design (NASAD), FIDM compte aujourd’hui près de 1.000 étudiants dans des cursus débouchant sur des métiers diversifiés dans les univers de la création et du design, de la mode, du textile et de la beauté. Ses programmes s’étendent du Bachelor au MBA. Son réseau compte 70.000 diplômés qui rayonnent au sein des plus grandes marques américaines et mondiales.

Une fois le processus transactionnel validé par les autorités américaines, les formations en business et management de FIDM seront opérées sous le nom “SKEMA Business School L.A.”. En rejoignant SKEMA, les étudiants de FIDM des programmes Bachelors “Beauty Business Management”, “Digital Marketing” et “Business Management” ainsi que ceux de la filière MBA “Merchandising & Marketing” pourraient ajouter à leur cursus américain d’autres disciplines enseignées à SKEMA et profiter pleinement des synergies et hybridations que l’école développe sur l’ensemble de ses campus internationaux.

"Nous sommes prêts à ouvrir le deuxième chapitre de notre histoire américaine"

De leur côté, les étudiants de SKEMA pourront vivre de nouvelles expériences d’études et de vie en immersion à Los Angeles. “Nous souhaitons poursuivre notre enracinement aux Etats-Unis", note Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA. "Etablis depuis 2011 sur la côte Est à Raleigh en Caroline du Nord, pôle et cluster de hautes technologies, nous sommes prêts à ouvrir le deuxième chapitre de notre histoire américaine sur la côte Ouest à Los Angeles, avec ce partenaire d’excellence qu’est FIDM, dans une région mondialement reconnue pour son industrie créative. C’est une nouvelle étape particulièrement stratégique pour le développement de SKEMA et l’ouverture internationale qui constitue notre ADN”.

L’opération est soumise aux autorisations réglementaires usuelles. Si elle est autorisée, la transaction serait réalisée d’ici début 2024.