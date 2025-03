Une “Soirée Prestige” pour le 40ème anniversaire de Polytech Nice Sophia

2024 est une année charnière pour Polytech Nice Sophia (1.300 étudiants) et ses formations qui soufflent leurs 40 bougies. Cet anniversaire sera particulièrement fêté demain jeudi 6 juin à partir de 18 heures lors d’une soirée prestige au Campus SophiaTech. Au programme, une conférence de Philippe Boulanger sur le thème “Innover et prospérer”. Docteur en informatique, l’intervenant est un conférencier international reconnu dans le domaine des stratégies et de la culture de l'innovation.

Cette soirée sera l’occasion de se rappeler de la création de l’école que pilote aujourd'hui Alexandre Caminada. Il y a quarante ans, se préparait à sortir la première promotion de ce qui sera l’ESSI, l’École Supérieure des Sciences Informatiques. C’est en réunissant l’ESINSA (École Supérieure d'Ingénieurs de Nice Sophia-Antipolis) et le Magistère de Pharmacologie que Jean Cea, le fondateur a créé ce qui est aujourd’hui Polytech Nice Sophia. La remise des diplômes 2023 (un nombre record de 320 diplômés) avait été un point de départ pour marquer cet anniversaire dont la célébration se poursuit en 2024.