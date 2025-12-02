UniCA et CJD Nice : un partenariat pour rapprocher étudiants et entreprises

Université Côte d’Azur avec son président Jeanick Brisswalter et le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) Nice, présidé par Orianne Pagès, ont signé un partenariat visant à rapprocher le monde académique du monde économique et à favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et le développement de l’entrepreneuriat sur le territoire. (Photo DR : Orianne Pagès et Jeanick Brisswalter, ont signé le partenariat sur le campus de Valrose).

Concrètement, la convention prévoit la mise en place d’actions opérationnelles : organisation de rencontres régulières entre étudiants et dirigeants, participation des entrepreneurs aux cours et ateliers pédagogiques, contribution directe du CJD à la promotion des formations et au développement de l’alternance. Grâce à ce dialogue, l’université pourra mieux comprendre les besoins en compétences des entreprises et adapter son accompagnement à l’insertion professionnelle.

L’accord place également l’entrepreneuriat au cœur des priorités. Les membres du CJD constitueront un réseau de mentors et de coachs dédié aux étudiantes et étudiants qui souhaitent créer leur entreprise, notamment via le programme PEPITE. Ils interviendront dans les événements phares de l’université – concours, forums, ateliers projets – pour guider les porteurs d’idées et partager leurs retours d’expérience. Enfin, le partenariat inclut un volet philanthropique : mobilisation du réseau de chefs d’entreprise pour la collecte de la taxe d’apprentissage et soutien aux actions de la Fondation Université Côte d’Azur.