Uniformes, portables, inclusion, sécurité : les changements de la rentrée 2025

La rentrée aujourd’hui pour 366 434 élèves de l’Académie de Nice. Enfin non. Aujourd’hui, seulement pour les 190.000 élèves des écoles, collèges et lycées des Alpes-Maritimes. Les 170.000 élèves du Var (l’Académie de Nice couvre les deux départements) ne rentreront que demain, la rentrée ayant été exceptionnellement reportée d’un jour en raison de l’épisode de pluie méditerranéen qui touche le département voisin. (Photo DR).

Les points à retenir de cette rentrée 2025 ? La rectrice Natacha Chicot met en avant l'augmentation du nombre d’enseignants. Avec 135 enseignants supplémentaires (60 pour les maternelles et primaires, 75 pour les collèges et lycées) il s’agit pour elle de la plus forte augmentation de moyens en France (des suppressions de postes sont toutefois prévues dans quelques collèges). Des renforts qui permettront notamment de réduire les effectifs par classe et d'améliorer le taux d’encadrement.

Cette rentrée est marquée aussi par plusieurs réformes.