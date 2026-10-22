Uniqlo ouvre son troisième magasin azuréen rue d’Antibes à Cannes

La boutique de 610 m² ouvre ses portes aujourd'hui jeudi 22 octobre. Elle crée 45 emplois et fait une place à la création locale, avec une fresque de l’artiste Franck Lebraly.

Uniqlo ouvre ce jeudi 22 octobre, à 10 h, son magasin cannois au 68 rue d’Antibes, à quelques pas de la Croisette. Après Cagnes-sur-Mer (1.000 m2 à Shopping Promenade Riviera) et Nice (1.500 m2 à Iconic), c’est la troisième implantation de l’enseigne japonaise dans les Alpes-Maritimes et sa 31e en France. A Cannes, la boutique de 610 m² se répartit sur deux niveaux, organisés autour d’un jardin intérieur baigné de lumière naturelle. Elle propose les collections "LifeWear" de la marque, centrées sur les vêtements du quotidien : la femme au rez-de-chaussée, l’homme et les seize cabines d’essayage à l’étage. Le magasin emploie 45 salariés.

L’enseigne a voulu donner une identité locale à cette adresse. L’artiste azuréen Franck Lebraly signe une fresque déployée autour de la cage d’escalier, ainsi qu’une collaboration textile avec la marque. Le salon de thé cannois Volupté Anytime et l’hôtel Le Sud sont associés aux festivités de lancement. Au programme : petit-déjeuner offert aux premiers visiteurs ce jeudi dès 9 h, distribution de mochis jeudi et samedi de 15 h à 17 h, offres promotionnelles jusqu’au 25 octobre et jeu-concours pour remporter un séjour à l’hôtel Le Sud et une sortie en voiture de collection sur la Côte d’Azur.