Université : un bac en poche… et un métier en alternance avec le DAEU

L’Université Côte d’Azur ouvre les inscriptions pour le DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires) en alternance jusqu’au 3 octobre 2025. Ce diplôme, équivalent au baccalauréat, s’adresse aux personnes non titulaires de ce dernier et souhaitant reprendre des études, accéder à un métier ou se présenter à des concours administratifs de catégorie B. La formation, qui se déroulera du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, combine enseignements généralistes et professionnalisants, avec un rythme alternant deux jours en centre de formation et trois jours en entreprise, ainsi qu’une immersion en entreprise pendant les vacances scolaires.

Ce dispositif présente de nombreux avantages : il permet aux candidats d’obtenir un diplôme reconnu, de se former à un métier tout en étant rémunérés et d’accéder à l’enseignement supérieur. Côté entreprises, il s’agit d’une opportunité de former de futurs collaborateurs motivés à leurs métiers spécifiques et de fidéliser des profils autour d’un projet professionnel concret. Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 octobre par mail à daeu@univ-cotedazur.fr.