Université Côte d'Azur et le Campus Sud des Métiers s'associent pour déployer un DEUST Préparateur-Technicien en Pharmacie en alternance. Une formation en deux ans pour répondre aux tensions de recrutement dans les officines azuréennes

Université Côte d'Azur et le Campus Sud des Métiers (CCI Nice Côte d'Azur) ont signé le 18 septembre une convention de partenariat sur le campus Valrose pour la mise en place du DEUST Préparateur-Technicien en Pharmacie, proposé en alternance. Porté par le Département de pharmacie de l'UFR Médecine, ce diplôme en deux ans (120 ECTS) s'inscrit dans la dynamique nationale d'universitarisation de la formation des préparateurs en pharmacie, alliant enseignements théoriques, travaux pratiques et immersion en officine ou en établissement de santé. L'université assure la définition académique et la délivrance du diplôme, tandis que le Campus Sud des Métiers pilote le recrutement des alternants et les liens avec les entreprises.

"Ce diplôme répond aux besoins du secteur tout en offrant aux étudiants un parcours professionnalisant et évolutif", souligne Jeanick Brisswalter, président d'Université Côte d'Azur, tandis que Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d'Azur, met en avant une formation "en prise directe avec les besoins des entreprises", destinée à sécuriser l'insertion des jeunes dans un secteur confronté à des tensions de recrutement.