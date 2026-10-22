Université Côte d’Azur lance un diplôme pour former les entrepreneurs du tourisme durable

Le nouveau diplôme "Devenir Ent’Repreneur Tourisme Hôtellerie Restauration Durables" sera présenté le 26 octobre à Nice, lors d’une soirée réunissant acteurs du secteur et financeurs de la création d’entreprise. La première promotion démarrera début 2027.

Université Côte d’Azur élargit son offre en formation continue avec un nouveau diplôme universitaire, "Devenir Ent’Repreneur Tourisme Hôtellerie Restauration Durables". Il s’adresse aux porteurs de projets qui souhaitent entreprendre dans un secteur clé de l’économie azuréenne, confronté à la nécessité d’une transition vers un modèle plus durable. Pour lancer cette formation, dont la première promotion débutera début 2027, l’université organise une soirée de présentation le lundi 26 octobre à Nice, à partir de 17 h 30. L’entrée est gratuite, sur réservation.

À 18 h, une table ronde réunira les professionnels de l’accompagnement, du financement de l’entrepreneuriat et du tourisme : Sophie Leray (Initiative Nice Côte d’Azur), Fabien Paravisini (France Travail Nice Est), Christelle Depelsemacker (Crédit Agricole), Olivier Sanchez (In Extenso), Nicolas Bonnassieux (Bpifrance), Christiane Thibault (GHR Région Sud), Christophe Souques (UMIH) et le professeur Jean-Pierre Boissin (Université Côte d’Azur). Les participants pourront découvrir le parcours de formation, échanger sur les enjeux actuels et futurs du tourisme durable et nouer des contacts lors d’un apéritif de networking à partir de 19 h.