Université Côte d’Azur a désormais le statut de “Grand Etablissement”

Une nouvelle reconnaissance pour Université Côte d’Azur : elle est devenue un Grand Etablissement. Ce statut d’EPSCP (Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel) - Grand Etablissement lui a été acquis par décret publié mardi 16 juillet. Il vient valider la profonde transformation entreprise depuis 2020. (Crédit photo : Université Côte d'Azur-.

Après l’obtention en janvier 2016 du label Initiative d’excellence, la classant parmi les universités françaises intensives en recherche, UCA s’était créée en janvier 2020 sous forme d’Etablissement Public Expérimental favorisant ainsi le développement d’une stratégie audacieuse et autonome basée sur :

le décloisonnement entre formation, recherche et innovation,

le développement d’une autonomie accrue des composantes pour décliner la politique de l’établissement,

la capacité à exploiter le potentiel de la diversité représentée par l'ensemble de ses membres et partenaires.

Avec la conviction que ce modèle fonctionne, sa volonté de le stabiliser et la nécessité de clarifier son statut juridique à l’international, UCA avait requis l’avis de ses instances pour sortir du statut expérimental en devenant Grand Établissement. Elle a donc demandé la sortie du régime expérimental après une délibération du 28 mai 2024, prise à la majorité absolue du Conseil d’administration et après avis favorables du Comité Social d’Administration d’Établissement et du Comité de pilotage.

Cette demande avait été confortée en janvier 2024, par l’avis de suivi du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) qui avait “salué la détermination avec laquelle Université Côte d’Azur s’est engagée dans le suivi [de ses] recommandations” et donné “un avis favorable à la sortie d’Université Côte d’Azur du statut d’établissement public expérimental et à sa transformation en grand établissement". C’est donc chose faite aujourd’hui.