Université Côte d’Azur et Industrie signent une convention de partenariat

Université Côte d’Azur et l’UIMM 06 (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Côte d’Azur) ont signé le 16 novembre dernier, lors de la soirée des industriels engagés 2023 à Grasse, une convention de partenariat avec pour objectifs de renforcer les liens existants entre les deux entités par la mise en place d’une coopération institutionnelle fondée sur la recherche de synergies. Grâce à cette convention, les deux partenaires veulent faciliter un contact direct entre les étudiants et alumni, Université Côte d’Azur œuvrant pour l’insertion professionnelle de ses jeunes étudiants et diplômés et les adhérents de I’UIMM Côte d’Azur souhaitant recruter et promouvoir les métiers de l’industrie.