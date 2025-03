Université Côte d’Azur ne publiera plus de posts sur “X” (ex-Twitter)

Vous ne trouverez plus de posts Université Côte d'Azur sur le réseau social “X”. UCA a décidé aujourd’hui mardi de mettre en veille son compte sur "X" (ex-Twitter). En ce début de second mandat de la nouvelle gouvernance, la décision a été prise à la majorité du Conseil d'Administration. Ce dernier a estimé que l’application ne respecte plus ses engagements en regard des lois européennes visant à combattre la désinformation, que l'outil par ses décisions en matière de modération et de supervision des contenus, facilite le complotisme et la désinformation. D’où ce désengagement du réseau social "X" en mettant en veille son compte. Université Côte d’Azur reste présente sur les réseaux sociaux Linkedin, Instagram, Facebook et Tik-Tok.