Université Côte d’Azur : quatre chercheurs qui vont changer le monde

Quatre noms de chercheurs azuréens à retenir : Lucie Monticelli, Patrick Collombat, Thierry Passeron et Rachid Benhida. Ces quatre chercheurs d’Université Côte d’Azur figurent parmi "Les 100 inventeurs 2024" de l’hebdomadaire Le Point. Ce palmarès national met en lumière des femmes et des hommes qui s'appuient sur la science et la recherche fondamentale pour changer le monde. Sélectionnés par un jury d’exception, ils ont reçu leurs prix début mars lors du Paris-Saclay Summit.

Lucie Monticelli (Institut Sophia Agrobiotech), dans la “Catégorie Food tech et agritech”, élève des acariens pour créer de nouvelles solutions de protection des cultures. Elle a cofondé une startup, Evolutive Agronomy, pour concrétiser ses recherches et apporter des solutions sans pesticides. Dans la Catégorie Biotech, Patrick Collombat de l'Institut Biologie Valrose ambitionne de soigner le diabète de type 1 par la régénération des cellules productrices de l’insuline. Il a cofondé DiogenX, startup qui a levé 27,5 M€ en mai dernier. Dans cette même catégorie, Thierry Passeron (Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire) et Rachid Benhida (Institut de Chimie de Nice) explorent une nouvelle stratégie thérapeutique afin de booster l’immunothérapie.