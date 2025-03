Université Côte d’Azur : trois JPO pour découvrir l’ensemble des filières

Portes Ouvertes sur l’Université Côte d’Azur ! Trois JPO sont organisées les 7, 10 et 14 février pour permettre aux lycéens et futurs étudiants de découvrir leur futur lieu d’études, toute l'offre de formation et la vie étudiante d'UCA. Ils seront accueillis par les équipes pédagogiques, conseillers en orientation et étudiants pour faire le choix de leur parcours d’études supérieures. A l’occasion de ces différentes Journées Portes Ouvertes, il sera possible d’échanger sur les différentes filières proposées : Droit et Science Politique, Économie-gestion, Lettres Langues Arts et communication, Sciences de l’Homme et de la Société, Sciences de la Vie, Sciences et technologies, Médecine, Chirurgie Dentaire et Odontologie. Les instituts - IUT, IAE, INSPE - et l'école d’ingénieur Polytech Nice Sophia renseigneront également sur leurs formations.