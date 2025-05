UNOC : transports en commun gratuits à Nice du 6 au 8 juin

En prélude à la conférence Océan des Nations unies qui se déroule à Nice sur 5 jours, du 9 au 13 juin la ville met en place la gratuité exceptionnelle de l’ensemble du réseau Lignes d’Azur, bus et tramway, pendant 3 jours : vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin.

"Dans le cadre du spectacle de drones exceptionnel organisé le 6 juin en soirée, la Métropole Nice Côte d’Azur a également prévu un renforcement significatif de l’offre tramway", a ajouté Christian Estrosi. "Des fréquences accrues et des moyens supplémentaires seront mis en place pour permettre à chacun de rentrer chez soi dans les meilleures conditions possibles, en toute sécurité et sérénité. Ces renforts se poursuivront durant tout le week-end de la Pentecôte (7 au 9 juin) afin de permettre à chacun de profiter plus facilement des festivités". Le tout assorti d'un conseil aux habitants et aux visiteurs : privilégier les transports en commun pour leurs déplacements durant l’UNOC 2025, notamment le réseau de tramway qui fonctionnera normalement.