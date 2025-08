UPE 06 : 73 entreprises ont signé le Manifeste Promilès

"Contexte international oblige, il est nécessaire plus que jamais de renforcer, à tous les niveaux, la cohésion nationale, et les entreprises azuréennes peuvent jouer un rôle important en soutenant nos forces militaires locales" rappelle Pierre Ippolito, président de l'UPE 06. C'est pourquoi il a souhaité que le département des Alpes-Maritimes soit moteur dans la signature du du Manifeste Promilès. (Photo DR : les signataires azuréens du Manifeste réunis au Palais des Rois Sardes).

Etabli par le Medef et les Armées, ce document vise à favoriser et encourager les entreprises et les unités militaires à établir des liens directs à l'échelon local. Il s'inscrit dans le cadre de la volonté commune des armées et des entreprises de développer des actions d'acculturation réciproques en multipliant les échanges et les occasions de connaissance mutuelle.

Autour de ce manifeste, une cérémonie emblématique de signatures s'est ainsi tenue récemment au Palais des Rois Sardes à Nice avec 73 entreprises signataires. Un record national. "Par ce manifeste, vous montrez que vous avez conscience de la valeur de l'engagement des hommes et des femmes des armées qui assument une responsabilité vis-à-vis du pays et vous reconnaissez les implications particulières que peut générer cet engagement," a souligné le Colonel Bertrand Coupez, délégué militaire des Alpes-Maritimes.