UPE06 : un afterwork autour du développement international

La “Task Force International” (TFI) de l’UPE06, l’union patronale azuréenne, organise un afterwork sur le thème de “Capital humain et international”, le 17 décembre de 18 à 20 heures dans les locaux de l’UPE06 (273 Avenue Georges Guynemer - Cap Var C2 à Saint-Laurent-du-Var). Quelles compétences pour aller et se développer à l’international ? Se former, gérer les talents, comment faire du capital humain un levier de réussite pour s’exporter ? Dirigeants, vers quels acteurs et vers quels dispositifs se tourner pour renforcer ses équipes ? Ces questions seront abordées lors de deux tables rondes.