L’UPE06 débouté en justice dans son action contre le VRM

“Opposé à l’impôt de plus mais pas opposé à la politique économique de la région SUD”. C’est le message que lance aujourd’hui l’UPE06 suite à la décision en date du 1er juillet, du tribunal administratif de Marseille qui a débouté l’union patronale de ses demandes de suspension de la décision du conseil régional sur le versement mobilité régional (VMR). La Région SUD, en date du 23 avril, avait en effet décidé d’approuver l’instauration du VMR sur l’entier territoire régional, au taux de 0,15 %, pour une mise en œuvre à compter du 1er juillet et, d’affecter 10 % des recettes issues de cette nouvelle taxe à l’organisation de la mobilité sur le territoire des communautés de communes au prorata de leurs populations.

L’UPE06 a tenu ainsi à rappeler que son opposition s’inscrivait dans un esprit de défense des intérêts des chefs d’entreprises, aux fins d’éviter la mise en place d’un impôt de production dont devraient s’acquitter toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Et d’assurer que pour autant et contrairement aux à priori qui entourent la démarche de lutte contre l’instauration de ce VMR, à aucun moment la politique économique globale menée par la région SUD n’a été critiquée ou remise en question. “Aussi, nous restons évidemment à l’écoute et tendons la main à la région SUD si notre aide devait être apportée dans le cadre de projets de développement économique et/ou d’attractivité de notre territoire régional”, conclut l’UPE en guise d'apaisement.