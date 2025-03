UPE06 : les Entreprenariales changent de date

Un tournant pour les Entreprenariales qu’organise l’UPE06. Le grand rendez-vous annuel des dirigeants d'entreprise azuréens, qui avait lieu traditionnellement en novembre, change ses dates. Pour éviter un télescopage avec l’IBT Côte d’Azur, qui réunit en septembre les filières de l'Industrie, du Bâtiment et de la Technologie (l’ex salon Industria associé au BTP), il se tiendra cette année le 26 juin, toujours à l’Allianz Riviera à Nice. Cette 24ème édition sera placée sous le thème du courage. Elle célébrera l’audace et la capacité à innover, à relever des défis et à se réinventer, toujours dans un format mixant conférences, ateliers et animations inédites. (Photo WTM).

Il y aura donc désormais un salon estival avec les Entreprenariales et un salon “hivernal” avec l’ITB. Avec un avantage aussi pour un salon d’été : la possibilité d’utiliser plus largement les espaces extérieurs, ce qui permet un élargissement et promet une atmosphère conviviale renforcée et des opportunités de networking accrues.

Cette édition 2025 ne change pas seulement ses dates. Elle symbolise aussi une transition importante pour l’UPE06 : celle de son équipe de direction. Après trois années de mandat, le président Pierre Ippolito et son bureau passeront le relais à une nouvelle équipe dirigeante. Un passage de relais qui se fera à l’issue de ces Entreprenariales 2025 d'été.