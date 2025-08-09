UPE06 : les financements européens pour développer votre entreprise

Une rencontre exceptionnelle dédiée à l’accès aux financements européens au service du développement des entreprises du territoire : c’est ce qu’organise la Maison de l’Europe Côte d’Azur Var et l’UPE 06, jeudi 4 septembre 2025 à 14 heures dans les locaux de Saint-Laurent du Var de l’UPE06 (273 Avenue Guynemer, Cap Var – Bâtiment C2 ). Dans un contexte économique en pleine mutation, les dispositifs européens sont de véritables leviers pour renforcer l’innovation, soutenir la croissance et accompagner la transformation de votre entreprise.

Trois intervenants d’exception viendront apporter des conseils personnalisés et des retours d’expérience concrets : Grégoire Chauvière Le Drian, Directeur du bureau Français de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ; Thomas Durrieu, expert du financement européen, Cabinet ABF et Marion Dennielou, chargée d’affaires Europe et projets collaboratifs, Cabinet ABF.