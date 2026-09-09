Pour cette rentrée, l'UPE06 entend rappeler le rôle central de l'entrepreneur dans la création de richesse et d'emplois au service du développement économique du territoire. C'est dans cet esprit que l'organisation patronale donne rendez-vous à ses adhérents et partenaires le mardi 15 septembre, de 18h à 22h, au Château de Crémat, pour la première édition de La Rentrée Éco. Après plusieurs années de rendez-vous festifs, ce nouveau format réinvente la traditionnelle Soirée des adhérents tout en en préservant l'esprit : rencontres, opportunités de développement et plaisir de se retrouver.

Au programme de cet événement, dont la Banque Populaire Méditerranée est partenaire historique, figure notamment "Le Mur des Opportunités", conçu avec Asgard Informatique, qui permettra aux participants d'afficher leurs besoins et leurs offres en matière de talents, de partenariats ou de fournisseurs. Un bar à spritz et un moment de networking autour des braseros, dans les jardins du château à la tombée du jour, viendront compléter ce temps fort de rentrée pour le réseau économique azuréen.