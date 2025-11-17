L’UPE06 modernise son image

L’UPE06 change son univers graphique. Ce changement s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée avec la refonte de son site internet en février dernier, première étape d’une modernisation globale de ses supports et de sa communication, signale le syndicat patronal. “Ce changement d’identité, c’est bien plus qu’un nouveau logo : c’est une manière de dire qui nous sommes aujourd’hui” explique Franck Cannata, président. “Il est à aborder comme une passerelle entre notre histoire et notre futur. L’UPE06 évolue, mais reste fidèle à ce qui fait sa force : unir pour faire avancer”. (Photo DR : les nouveaux logos de l'union patronale).

Et l’UPE d’aller plus loin dans les explications. “Le trait fin qui traverse notre nouveau logo est porteur de sens. Comme une métaphore visuelle, il évoque le trait d’union, symbole de lien, de dialogue et de cohésion entre les acteurs économiques, les institutions et les entrepreneurs. La typographie arrondie et fluide traduit quant à elle notre volonté d’ouverture, d’écoute et de proximité avec nos adhérents.”

Ce nouveau logo a été pensé autour de trois principes : contraste, subtilité et modernité. Sur ce point, quelques précisions ont aussi été apportées.

“Le contraste entre un “UPE” solide et un “06” plus fin souligne le dynamisme et l’équilibre du collectif.

La complexité maîtrisée, avec un jeu d’espace négatif entre les lettres et un trait d’union sous la lettre P, double symbole d’équilibre graphique et de lien entre les entreprises.

La modernité, enfin, portée par un bleu profond : une teinte à la fois institutionnelle et contemporaine.”

"Ce nouvel univers graphique ouvre la voie à plus de créativité dans nos supports : print, digital, vidéo ..." conclut l’UPE06 qui compte bien poursuivre sa transformation dans les prochains mois avec d’autres refontes et nouveautés.