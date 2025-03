Le site internet de l’UPE06 a fait peau neuve. Cette refonte, explique le syndicat patronal de la Côte d’Azur, s’inscrit dans une volonté de repositionner le site internet au cœur de son approche de communication. Ce qui change ? Une navigation plus fluide et intuitive, un design plus moderne, des contenus en instantanés, un annuaire des services, un agenda interactif et une compatibilité multi-support que ce soit sur un ordinateur, une tablette et un smartphone.