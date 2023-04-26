UPE06 : la nouvelle “Task Force International” en marche

La “Task Force International” de l’UPE06 est en ordre de marche. Commission de travail dédiée à l’International et aux développements sur les marchés étrangers, la TFI, présidée par Léonard Cox, a été mise en place dès 2023 par le nouveau président de l’UPE Pierre Ippolito. Son objectif est de contribuer à la promotion des savoir-faire des Alpes-Maritimes et de son territoire. La semaine dernière, pour son premier afterwork consacré à l’international, sur le thème "Forces Azuréennes et opportunités de développement à l'international", elle a réuni des acteurs et experts du territoire dont Bernard Kleynhoff, président de Rising Sud et de la Commission Développement économique et Digital, Industrie, Export, Attractivité et Cybersécurité de la Région Sud. (Photo DR).

L’occasion de dévoiler la synthèse des “Pratiques, tendances et attentes observées des entreprises azuréennes de février à mars 2023” et d’avancer sur sa feuille de route pour renforcer le collectif des entreprises azuréennes à l’international. Les observations retenues permettent d’identifier les marchés considérés comme prioritaires pour s’internationaliser (Etats-Unis, Maroc, Allemagne, Côte d’Ivoire, Chine, Espagne…) et de mettre en lumière les attentes des entreprises azuréennes en termes d’actions à l’international. Voir l’infographie ci-dessous.