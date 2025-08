Valberg inaugure son complexe “Cœur de station”

Valberg inaugure samedi 9 août à 11 heures son complexe “Cœur de station”, rue du Mont Mounier. Ce projet marque l’aboutissement d’une transformation menée par le Département à travers la société publique Habitat 06. Situé au centre de la station, le complexe comprend 25 logements, dont 7 réservés aux saisonniers, un local commercial de 650 m², des espaces d’activités, et 310 places de stationnement réparties sur trois niveaux. (Photo DR : le complexe "Coeur de station" de Valberg).

Cet équipement s’inscrit dans la vision globale d’un aménagement cohérent et durable, en lien avec les réalisations précédentes : la Place Charles-Ginesy (2023), le complexe Val’Fit, les terrains de padel (2024), le Pumpark (2025). Il annonce aussi l’ouverture prochaine de la Maison de l’Observation et de l’Environnement (2026), dédiée à la science, à la culture et à la nature.

Alors que les stations de ski doivent se réinventer en fonction du changement climatique, le complexe “Cœur de Station” marque une nouvelle étape dans la transformation de Valberg. À travers la création de logements accessibles, de services de proximité, d’espaces d’activités et de mobilité, il cherche à répondre aux enjeux majeurs de la montagne d’aujourd’hui : loger les actifs, accueillir les saisonniers, soutenir l’économie locale, désengorger le centre et renforcer l’attractivité de la station en toutes saisons.

L’inauguration sera faite par Charles Ange Ginesy, président du Département des Alpes-Maritimes et président du Syndicat Intercommunal de Valberg, Xavier Beck, premier vice-président du Département, président d’Habitat 06, et Guy Ammirati, maire de Péone, en présence d'Anne Sattonnet, vice-présidente du Département, présidente du Syndicat Mixte de Valberg.