Vallauris Golfe-Juan : Kevin Luciano retrouve son écharpe de maire

Contraint de laisser son écharpe de maire à la mi-septembre, suite à la démission de 21 des élus du conseil municipal de Vallauris-Golfe Juan, Kevin Luciano (LR) a pu la retrouver hier. Il a été réélu maire de cette commune par le nouveau conseil municipal sorti des réélections du 12 novembre dernier. Sa liste l'avait emporté dès le 1er tour avec 57,33% des voix, devançant très largement celles de Michelle Salucki, ex LR (15,69%), d'Emilie Leduc, SE (90,62%), d'Armand Bisnor, SE (9,46%) et de Lorette Landerer, RN (7,98%). La liste de Kevin Luciano disposait ainsi de 29 sièges sur 35. C'est donc tout naturellement qu'hier, le conseil municipal a réélu Kevin Luciano, maire ainsi que dix adjoints et 18 conseillers municipaux.