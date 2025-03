Var et Alpes-Maritimes candidats au label Géoparc UNESCO

Le Var et les Alpes-Maritimes ont lancé mercredi une candidature conjointe au label Géoparc UNESCO, intitulée "Socle de Provence". Ce label prestigieux, axé sur la préservation géologique, l'éducation environnementale et le tourisme durable, compte actuellement 195 Géoparcs dans le monde, dont 7 en France. La candidature azuréenne englobe 2 300 km², 51 communes du Var et 7 communes des Alpes-Maritimes (Auribeau-sur-Siagne, Cannes, Mandelieu-la-Napoule, La Roquette-sur-Siagne, Théoule, Vallauris et Le Cannet), mettant en avant quatre ensembles géologiques remarquables (le Massif des Maures, la Dépression permienne, le Massif volcanique permien de l’Estérel et le Massif du Tanneron).

Charles Ange Ginésy, président du Département des AM qui a lancé la candidature avec son homologue du Var Jean-Louis Masson, a salué la similitude des défis environnementaux partagés avec le Var et la volonté de faire fructifier ensemble tout le potentiel de cet espace unique pour obtenir la labellisation.