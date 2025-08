Vélo : première édition de Kidical Mass à Nice

Avec Kidical Mass, c’est la vélorution des enfants qui débarque à Nice le dimanche 7 mai. Organisée par l'association Nice-à-Vélo, la première édition de cette parade festive vise à promouvoir l'usage du vélo comme moyen de transport écologique et actif pour les familles. Nice participe ainsi à un mouvement qui organise ce week-end plus de 400 manifestations en Europe pour des rues adaptées aux enfants. Départ à 15 heures du Jardin Alsace Lorraine et arrivée au même endroit.