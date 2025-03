Vence : la reconnaissance de la République Tchèque que Franta attendait !

C’est la reconnaissance de son pays natal que le peintre Franta, installé à Vence, attendait. Elle est arrivée 63 ans après son exil de Tchécoslovaquie alors sous emprise soviétique. Le 14 février dernier, la République Tchèque a rendu un hommage exceptionnel à František Mertl, son nom de naissance, en inaugurant une grande rétrospective au Château de Prague. Organisée sous le patronage du Président de la République Tchèque, en collaboration avec la Galerie Nationale de Prague, cette exposition célèbre un parcours artistique hors du commun, marqué par l’exil, la résistance à l’oppression et une quête incessante de sens. Elle marque aussi une reconnaissance officielle pour cet artiste qui a consacré sa vie à explorer, à travers la peinture et la sculpture, les grandes questions de l’humanité. (Photo DR : Franta en grand dans la Galerie Nationale de Prague).

L’exposition, qui se tient jusqu’au 15 juin 2025, rassemble 200 œuvres majeures réalisées entre 1954 et 2024, retraçant les grands thèmes chers à Franta : l’oppression, la souffrance humaine, mais aussi l’espoir et la résilience. Il s’agit de la plus importante exposition consacrée à l’artiste depuis celle organisée au Karolinum en 1995. A travers des dessins monumentaux à l’encre et des sculptures en bronze, se dessinent sept décennies de création engagée, où la figure humaine est toujours au centre de l’œuvre. Cette rétrospective fait également suite à la distinction d’État que la République Tchèque lui a remise en 2023, soulignant ainsi l’impact majeur de son travail dans l’histoire de l’art contemporain.

Installé à Vence depuis 1958, dans la "cité des arts" qui a accueilli Matisse, Chagall et bien d'autres grands artistes du XXème siècle, Franta a conservé un lien fort avec son pays d’origine, bien que son œuvre soit longtemps restée méconnue du public tchèque. Dès les années 1970, il s’impose sur la scène parisienne. Son influence dépasse largement les frontières européennes : il expose aux États-Unis, où son travail est soutenu par des figures majeures comme Thomas Messer (Musée Guggenheim) et William Rubin (MoMA). Ses rencontres avec Graham Greene et Milan Kundera, ainsi que ses voyages en Afrique et en Amérique latine, nourrissent sa réflexion sur l’humain et l’éloignent des modes, affirmant son style figuratif puissant et intemporel.

L’exposition du Château de Prague représente aussi un moment de reconnaissance historique : à 95 ans, il voit enfin son œuvre célébrée à sa juste valeur dans son pays natal. En 2014, sa ville de naissance, Třebíč, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, avait déjà accueilli une donation importante, permettant la création d’un Centre d’art dédié à son travail. Mais aujourd’hui, c’est toute la République Tchèque qui honore un artiste qui a fait de la peinture et de la sculpture des outils de lutte contre l’inhumanité. À travers cet hommage, un message universel est transmis : celui de l’art comme acte de résistance et d’éveil des consciences.