Vence : week-end culture et patrimoine autour du Salon Lire

Un week end de culture et de patrimoine pour découvrir les auteurs locaux et reconnus, notre histoire de manière ludique : des rencontres, débats, ateliers enfants – famille, des conférences, des balades nature, de la réalité augmentée…des moments à vivre en famille. Un week-end gratuit de surcroît. C’est ce que promet à Vence, les 17 et 18 juin, le 11ème Salon Lire couplé aux Journées européennes de l'archéologie.

Plus de 80 auteurs, éditeurs, illustrateurs, artisans des métiers du livre seront réunis sur la Place du Grand Jardin, celle des “Nuits du Sud”, avec leurs dernières créations : romans, poésie, livres d’artistes, bande dessinée, livres jeunesse, polars, livres historiques, revues… Un week-end littéraire de rencontres, dédicaces, entretiens, conférences, lectures, ateliers, projection …

Ouverture à la Médiathèque Élise et Célestin Freinet, aujourd’hui vendredi 16 juin à 18 heures.