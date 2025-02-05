Vendée Globe : la course mythique de Benjamin Ferré, le “SKEMA Globe stopper”

Il a réussi son pari Benjamin Ferré, ancien étudiant de SKEMA Business School. Engagé dans cette épreuve légendaire qu'est le Vendée Globe, il a même fait une course fabuleuse. En franchissant lundi la ligne d’arrivée au Sables d’Olonne, il pouvait rayonner : il est 16e au classement du Vendée Globe et se classe premier des bateaux à dérives. Autant dire que SKEMA a félicité le plus chaleureusement du monde ce diplômé de la promotion 2015 du Programme Grande Ecole pour sa remarquable performance sur “Théophile”, célèbre Imoca à dérives.

Le Vendée Globe, c'est l'autre grand challenge de Benjamin Ferré, lui qui était déjà connu comme le "SKEMA Globe Stopper". En 2012, alors qu’il était encore étudiant, il avait entrepris un tour du monde en solitaire et en stop, caméra au poing, pour rencontrer les diplômés de l'école. SKEMA l’avait alors accompagné et l’avait autorisé à effectuer seul ce tour du monde initiatique d'un an. Tout comme elle l’a accompagné dans sa nouvelle aventure océanique.

À 33 ans, Benjamin Ferré s'est ainsi déjà distingué par des exploits audacieux : outre ce tour du monde en autostop de 40.000 km pendant ses études, il a réalisé une traversée de l'Atlantique sans GPS, guidé uniquement par les astres, participé à la Mini Transat en 2019, où il a décroché la troisième place mais aussi couru la Route du Rhum en 2022 et la Transat Jacques Vabre en 2023. Autant de "mises en jambes" pour le Vendée Globe, l'objectif ultime.

Au-delà de ce volet sportif, Benjamin Ferré est également un entrepreneur engagé. Il a fondé l'incubateur d'aventures IMAGO, qui accompagne les aventuriers du monde entier. Désireux de mettre en avant l’importance des liens intergénérationnels, il soutient l'association "Duo For a Job", qui accompagne les jeunes issus de l'immigration dans leur recherche d'emploi en formant des duos avec des mentors de plus de 50 ans.

Mais le Vendée Globe était son "graal". Sa performance aujourd’hui dans cette course mythique autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, est aussi le couronnement de son engagement et de sa détermination. Accompagné par le légendaire navigateur Jean Le Cam, Benjamin a su allier préparation rigoureuse et esprit d'aventure pour triompher de cette épreuve. Dans le cadre de son partenariat avec “Duo for a job”, il a pu, tout au long de la course, mettre en lumière le mentorat intergénérationnel entre seniors et jeunes issus de l'immigration, reflétant ainsi son engagement sociétal.

Dans ce challenge, SKEMA est l'un de ses tout premiers partenaires depuis 2022 et l'a soutenu dès le début de son projet. Comme le souligne Alice Guilhon, directrice générale, SKEMA est aussi "fière de compter Benjamin Ferré parmi ses diplômés". Elle salue aussi "son parcours exemplaire, qui incarne de façon magistrale l'ensemble des valeurs chères à l'école : agir pour le monde, viser l'excellence, oser, vivre la diversité et s'engager durablement”.