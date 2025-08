Vent fort : Cannes reporte son feu d’artifice de ce soir au dimanche 23 juillet

Suite aux fortes rafales de vent constatées en baie de Cannes et qui sont prévues jusqu’à 22h la ville de Cannes se trouve dans l’impossibilité de maintenir le feu d’artifice de ce soir vendredi 21 juillet. De plus, la houle l’oblige à rentrer au port les barges et ce pour des raisons de sécurité. Les conditions météorologiques prévues pour demain étant identiques à celles d’aujourd’hui, le feu de la firme ROZZI représentant les Etats-Unis est reporté à dimanche 23 juillet à 22h.

Toutes les informations sur www.festival-pyrotechnie-cannes.com