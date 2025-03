Ventes et mises en chantier en baisse : l’immobilier azuréen toujours sous pression

L’immobilier azuréen reste morose. C’est ce qui ressort du dernier état des lieux du marché au 1er semestre 2024 et des perspectives 2025, présentés par l’Observatoire Immobilier d’Habitat de la CCI Nice Côte d'Azur. Le volume des ventes d’abord reste en baisse. Tant dans le neuf que dans l’ancien, il a continué a baissé sur 4 trimestres consécutifs -15% pour le neuf et -24% pour l’ancien. (Photo DR : les membres de l'OIH, réunis au Palais consulaire à Nice, ont accueilli un nouveau partenaire, la CECAZ -Caisse d'Epargne Côte d'Azur).

De semestre à semestre, la baisse est de 19% sur l’ancien (5.512 ventes au semestre 2024 à comparer avec le pic exceptionnel de 8.704 ventes au deuxième semestre 2021). En revanche, le neuf connaît une légère remontée de 6% avec 1.409 ventes, mais là aussi loin de certaines années passées (2.740 ventes au 2ème semestre 2019). Une petite hausse, qui pour les professionnels, se lit en trompe-l’œil : si les mises en vente (au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023) ont augmenté de + 13,6 %, les ventes de + 6 %, et le nombre de logements disponibles de + 8,6 % à 2 .624, il ne s’agit que d’un rattrapage, la tendance sur l'année restant baissière.

Particularité régionale : si les prix de l’immobilier ont baissé presque partout en France (et notamment à Paris), ils sont restés relativement stables sur la Côte d’Azur et stationnent en tout à des niveaux très élevés face à la solvabilité de la clientèle. Dans l’ancien le mètre carré s’établit en moyenne 4.766 euros (-6% par rapport au semestre précédent). Dans le logement neuf disponible, il tutoie les 7.000 euros (6 996 euros).

“A l’heure où la Filière Immobilier dispose d’un tout nouveau Ministre du logement de plein exercice en la personne de Valérie Létard, nous espérons que les propositions émises ces derniers mois recevront l’écoute qu’elles méritent, et qu’elles seront suivies d’effets" a déclaré aussi Cyril Messika, Président de l’Observatoire Immobilier d’Habitat. Une situation dans l'immobilier qui plombe aussi le BTP. Dans les six premiers mois de l’année, 1.046 emplois salariés et 636 emplois intérimaires ont ainsi été supprimés et les perspectives ne sont guère à l’amélioration avec les mises en chantier qui baissent (-37%).