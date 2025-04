Versement Mobilité Régionale : la Région Sud opte pour le VRM…et déçoit l’UPE06

Le projet de taxe régionale mobilité (le VRM pour Versement Mobilité Régional) est finalement passé. Il a été adopté hier, mercredi à Marseille, par l'Assemblée plénière du Conseil régional présidée par Renaud Muselier. Ce VRM avait fait l’objet d’une vive polémique au sein des syndicats patronaux de la Région Sud. (Photo WTM : Pierre Ippolito avait organisé le 8 avril dernier une conférence de presse au siège de l'UPEO6 à Saint-Laurent-de-Var pour donner les raisons de son opposition à cette nouvelle taxe et dénoncer la position de la CPME Sud).

Le Versement Mobilité Régional représente une nouvelle taxe (plafonnée à 0,15% de la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés) pour le financement des transports en commun au bénéfice des régions françaises, taxe qui reste à leur discrétion. Elles ne sont donc pas obligées de l’appliquer. Au plan national, le Medef s’était porté totalement contre, dénonçant un prélèvement "insupportable pour les entreprises de nos régions" tandis que neuf régions avaient décliné l’offre de taxation tout au moins pour 2025 dont quatre à titre définitif.

Pour la Région Sud, Renaud Muselier, son président, n’avait pas tranché de suite, se réservant un temps de réflexion pour la concertation. Consulté début avril, le Copart (Comité des Partenaires) avait voté contre le VRM mais à une courte majorité. Ce qui avait toutefois ulcéré l’UPE06 et son président, Pierre Ippolito, c’était la position de la CPME Sud, un syndicat patronal également, qui ne s’était pas associé au refus des entreprises de toute nouvelle taxation. Une passe d’armes s’en était suivie, Pierre Ippolito mettant en cause un “conflit d’intérêt” pour Alain Gargani, qui est à la fois président de la CPME Sud et élu régional de la majorité.

Après le vote d’hier les jeux sont désormais fait pour la Région Sud qui se pose comme la première à avoir entériné le VRM. Applicable à partir de juillet, la taxe apportera à la région de 70 à 90 M€ dont 15 à 18 M€ venant des entreprises des Alpes-Maritimes. Dans une réaction publiée sur le média économique azuréen Tribuca, Pierre Ippolito s’est déclaré extrêmement déçu par la Région Sud-PACA qui fait subir aux entreprises régionales “un impôt de production supplémentaire et pénalisant par rapport aux autres entreprises françaises”. Et d’assurer que l’UPE06 “continuera à se battre pour essayer au pire de minorer le taux en 2026, au mieux d'annuler le Versement."