Vigilance orange pluie-inondations ce dimanche dans les Alpes-Maritimes

Placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France ce dimanche 16 novembre comme trois autres départements (Isère, Ardèche et Drôme), les Alpes-Maritimes connaissent d’importants épisodes pluvieux, avec des cumuls pouvant atteindre 120 à 150 mm d’eau sur la journée. Des pluies orageuses en provenance de Méditerranée touchent actuellement l’ensemble du département, notamment l’est et les zones de relief. Météo-France évoque des intensités pouvant aller jusqu’à 40 mm par heure sous les orages les plus marqués. Une accalmie est attendue en début de soirée, mais la prudence reste de mise sur le littoral comme dans l’arrière-pays.

Face à cette situation, le maire de Nice et président de la Métropole, Christian Estrosi, a activé dès 6h la cellule de vigilance du PC Communal ainsi que le poste de coordination métropolitain en mairie principale. Par mesure de sécurité, la Ville de Nice a fermé tous les parcs, jardins, cimetières, plages et sentiers du littoral, et appelle les habitants à limiter leurs déplacements. Le centre d’hébergement d’urgence de la rue Trachel restera quant à lui ouvert toute la journée pour accueillir les personnes sans abri. Les services municipaux et métropolitains demeurent pleinement mobilisés pour surveiller l’évolution de la situation et intervenir rapidement en cas de besoin.