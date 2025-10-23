Vigilance Orange ”vent” et jaune “orages” sur les Alpes-Maritimes !

La tempête “Benjamin” va toucher aussi la Côte d’Azur et traverse notre territoire aujourd’hui jeudi. Depuis 8h, Météo France a placé le département en vigilance jaune ”orages”, et le placera en vigilance jaune “vent” de 13 à 14 heures puis de 18 à 20 heures et en vigilance orange pour le même phénomène de 14 à 18 heures. Des rafales pouvant aller jusqu’à 130 km/h sont attendues dans la région de Levens au pic du phénomène. Ce phénomène devrait durer jusqu’à 20 heures.

A Nice, le maire activera à 12 heures, le Poste de Commandement Communal et Métropolitain à l’hôtel de Ville afin de suivre l’évolution de la situation météorologique. Les services de la Ville et de la Métropole Nice Côte d’Azur, est-il annoncé dans un communiqué, sont pleinement mobilisés pour faire face à toute éventualité sur l’ensemble du territoire. Il a aussi été décidé, à partir de 12 heures, de fermer l’ensemble des parcs, jardins et cimetières de la ville (accessible pour les inhumations) et l’accès au sentier du littoral. Le Promenade du Paillon entre le belvédère de la Bourgada et le Palais des expositions, est fermée toute la journée.

En raison de ces conditions climatiques, la Castagnada prévue ce jour à Louis Pin est reportée au mardi 28 octobre.