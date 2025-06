Village by CA de Sophia : bienvenue à Kizwork, Xqual et Bik’Air

Une 67ème startup accueillie par le Village by CA de Sophia Antipolis : Kizwork (SAS Symantoo). Les portes de l’accélérateur sophipolitain lui ont été ouvertes mardi soir lors du 22ème Comité de Sélection avec le jury constitué des Partenaires Ambassadeurs (CGI, Travel Planet, Agyca Group, Groupe Elancia, Koesio, Cabinet DSO, EDF, Malongo, CEA Tech, Indosuez, CCI Nice Côte d’azur, IBM et CAPCA). En juillet, à l’occasion du 21ème Comité de Sélection, deux autres jeunes pousses innovantes avaient été adoubées : Xqual et Bik’Air. A noter que toutes les entreprises accueillies ont déjà des clients et le souhait de progresser sur les sujets de business, de finance et de RH, et de vivre au sein de la communauté de partage qu’est le Village. (Photo DR : capture d'écran de Kizwork).

Les trois nouvelles startups en accélération

Kizwork(SAS Synantoo) est une plateforme de travail hydride qui repense la relation clients/collaborateurs pour les entreprises, quasiment neutre en carbone. Fondée par Laurent Chivallier en novembre 2020, elle propose un ensemble immersif de salles virtualisées avec des outils collaboratifs intuitifs et des avatars personnalisés. La jeune entreprise innovante peut recréer virtuellement un bureau ou espace collaboratif réel en conservant l’identité de l’entreprise comme jumeau numérique. C’est une solution immersive efficace et utile pour toutes les entreprises qui souhaitent augmenter l’efficacité du travail à domicile ou repenser leur relation clients, collaborateurs ou encore étudiants. En outre, la solution consomme 20 à 30 fois moins d’énergie que les solutions vidéos conventionnelles.

En mars, lors du dernier Mobile Word Congress à Barcelone, Synantoo-Kizwork (CEEI) avait fait partie des quatre entreprises nominées dans la catégorie “Meilleure innovation mobile pour le Web3”. Ce prix récompensait les meilleurs services innovants qui permettent aux utilisateurs de faire l'expérience du Web3. Une référence.

Xqual, fondée et dirigée par Eric Gavaldo, propose une solution logicielle innovante de test management, XStudio. Elle permet aux différents acteurs d'une entreprise de gérer de façon souple le cycle de vie des applications (ALM) et orchestre la livraison des projets et produits de A à Z. Xqual affiche déjà plus de 5.400 projets gérés et 8 millions de cas de test analysés...