Village by CA de Sophia : le dernier événement d’Aurélien Lallemant

La communauté sophipolitaine était réunie ce matin pour le pot de départ d’Aurélien Lallemant, l’un des visages du Village by CA. Arrivé au départ de l’aventure, il y a un peu plus de six ans, celui qui était chargé de la communication et de l’animation a contribué à faire de ce lieu, nouveau à l’époque, l’un des phares de l’innovation et de la vitalité sophipolitaine. Toutefois, s’il quitte le Village, Aurélien n’en reste pas moins au sein du Crédit Agricole. Il lui a été proposé une nouvelle aventure au siège de la banque à Saint-Laurent du Var, avec un challenge dans lequel il pourra jouer des compétences numériques acquises à Sophia. (Photo WTM : Aurélien Lallemant, au centre, lors de son dernier événement au Village).

Cet au-revoir mais pas adieu (il reste notamment au ClusterIA) a été l’occasion également de retracer la naissance et la montée en gamme du Village. Souvenirs, souvenirs. Aurélien est arrivé en hiver 2017. Le bâtiment était encore en plein travaux de rénovation. “ll fallait convaincre des startups de venir chez nous, alors que le lieu, c'était encore beaucoup de gravats et câbles. Il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il pleuvait dans les salles. On ne savait pas trop ce qu'on allait proposer. Je me souviens que le premier comité de sélection, il n’avait pas été possible de le tenir ici parce que rien n’était prêt.”

Et puis, la rénovation terminée, la page “village” a pu être ouverte. La montée en puissance s’est faite dans l’année de lancement qui a mené à l’inauguration en avril 2018. “Nous avons organisé alors beaucoup d’événements. Avec Jean-François Richardoz, le premier “maire” du village, nous terminions tard le soir et commencions tôt le matin. Nous pouvons dire que nous incarnions le lieu. En six ans, ce sont plus de 500 événements que nous avons organisés au total. Des événements que nous avons construits nous-mêmes, que nous avons montés en co-construction avec d’autres entités ou que nous avons accueillis en partenariat. Nous avons joué de tous les formats, de toutes les thématiques.”

“Nous avons fait venir des startups, des grands comptes, des grands sportifs, avons proposé des activités qui n'avaient parfois rien à voir avec les startups, parlé de sophrologie par exemple. Nous cherchions un peu notre voie et nous étions très ouverts, à l’écoute de tout ce qui arrivait. Et c'est peut être ce qui a fait que le village est devenu aujourd'hui un lieu incontournable de la technopole. Nous avons pu développer une belle visibilité et surtout une belle notoriété.”

Pour Aurélien Lallement, ce pot de départ était aussi le dernier événement qu’il organisait dans ce lieu magique. Mais l’aventure du “Village”, sous le pilotage de son “maire” actuel Marie Nghiem, devrait se poursuivre avec à la manoeuvre un nouveau communicant. Il ou elle n’a pas encore été nommé. Mais la barre est placée haute.