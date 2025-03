Village des Sciences à Juan : flash sur les dernières innovations de Sophia

C’est le point d’orgue de la Fête de la Science sur la Côte. La 8e édition du Village des Sciences et de l’Innovation, organisée en partenariat avec Sophia Club Entreprises et l’Université Côte d’Azur, amènera Sophia Antipolis, ses labs, ses startups et ses géants du high tech les samedi 21 et dimanche 22 octobre au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins.

En cette année de coupe du monde de rugby, et à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Village abordera le lien entre “Sport et Science”, thème national de la Fête cette année. Cette édition invite donc citoyens et scientifiques à partager autour d’une présence indispensable du sport dans une multitude de domaines : écologie, développement durable, économie, sociologie, santé, et… science de l’innovation ! Organismes de formation et de recherche, associations, startups et grandes entreprises se mobiliseront ainsi de nouveau le temps d’un week-end afin de partager avec tous leur passion et leur savoir-faire, pour dévoiler les dernières innovations et témoigner du dynamisme de la technopole azuréenne.

Entre les différents espaces consacrés à la société numérique , à l'éducation, au parcours Kids, aux causeries Place du village, l’occasion de découvrir les dernières avancées en matière de recherche, d’innovation, et d’intelligence artificielle. Cela sous la forme de stands, de jeux, d’ateliers et de conférences. Sans oublier le côté ludique avec un escape game, une initiation au binaire par la magie, des séances de planétarium et bien d’autres choses.