Le Village d’enfants de Carros recrute des éducateurs et aides familiaux

Le Village d’enfants de Carros organise le lundi 9 novembre une journée de recrutement dans ses locaux. Créé en 1985 et géré par la Fondation Villages d’Enfance Ensemble (anciennement SOS Villages d’Enfants France), il accueille 45 enfants confiés par l’Aide sociale à l’enfance dans neuf maisons familiales, avec plus de 30 professionnels. Il dispose aussi d’un espace de transition, qui accompagne les adolescents dès 14 ans vers davantage d’autonomie, et d’un espace famille, aménagé comme un lieu de vie pour travailler la relation parent-enfant lorsque ce lien est souhaité et prévu. Le principe des villages d’enfants est de permettre aux frères et sœurs sans protection parentale de grandir ensemble dans un cadre familial stable.

Le village recrute des éducateurs familiaux en CDI et des aides familiaux en CDI et en CDD. L’éducateur familial vit environ trois semaines en continu dans la maison familiale, avec la responsabilité du pavillon, d’un budget de fonctionnement et d’un véhicule. Un aide familial prend ensuite le relais pendant une dizaine de jours. Ce binôme stable devient l’adulte de référence des enfants, avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire de psychologues, éducateurs spécialisés, psychomotricien et chefs de service. La réunion d’information collective aura lieu le 9 novembre à 9 h 30 au village, 271 rue des Oliviers à Carros, et sera suivie d’entretiens individuels. Les candidats sont invités à confirmer leur participation en envoyant leur CV à mdavid@fondationvee.org.