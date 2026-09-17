Dans le cadre exceptionnel de l'ancien arsenal du Port royal de la Darse, la création d’un nouvel écosystème maritime dédié à l'apnée, à la course au large et à la protection de la Méditerranée

Un lieu de coopération consacré aux pratiques maritimes, à la transmission et à la protection de la Méditerranée, pensé comme un véritable écosystème au service du territoire et des Maralpins : c’est ce que représente le nouveau Pôle Mer. Implanté au cœur du port départemental, il a été inauguré vendredi par Charles-Ange Ginésy, président du département. Son nom lui a été donné en hommage à Loïc Leferme, quintuple recordman du monde d'apnée profonde disparu tragiquement en 2007 lors d'un entraînement dans cette même rade qu'il chérissait. Un nom de baptème qui entend porter les valeurs de partage, de dépassement de soi et de respect de la mer qui ont marqué le parcours du célèbre apnéiste. (Photo DR).

Faire de la rade de Villefranche une référence mondiale de l'apnée moderne

Ce nouveau Pôle Mer s'articule autour de six missions : le développement de l'apnée, la promotion de la course au large, l'accueil des champions et la transmission de leur expérience, la protection de la Méditerranée, la valorisation du patrimoine maritime et le soutien à la vie associative et à l'événementiel. Concrètement, l’ambition est de faire de la rade de Villefranche-sur-Mer une référence mondiale de l'apnée moderne, en accueillant entraînements, formations, recherche et compétitions, tout en structurant une véritable filière d'accompagnement des jeunes navigateurs vers la navigation hauturière.

Sur le volet environnemental, il favorisera la collaboration avec le monde scientifique, notamment le CNRS et l'Institut de la Mer, pour sensibiliser le public aux enjeux de la biodiversité marine. Le site abrite également une bibliothèque historique et une salle de réunion destinée à accompagner les associations et à faire vivre le lieu toute l'année à travers rencontres, manifestations nautiques et conférences, tout en mettant en lumière l'histoire de la Darse, les bateaux traditionnels et les savoir-faire maritimes locaux.

Ce nouvel équipement s'inscrit dans la continuité d'une politique maritime menée depuis plus de trente-cinq ans par le Département, du Plan Voile lancé en 1991 à l'École départementale de la Mer “Jean-Pierre Dic” de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en passant par le Plan Méditerranée 06 et l'engagement au sein du Sanctuaire Pelagos. À l'occasion de l'inauguration, Charles Ange Ginésy a également rappelé le nouveau partenariat noué avec la navigatrice Alexia Barrier, qui sera le 1er novembre la première femme à prendre le départ de la Route du Rhum en catégorie ULTIM.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de nombreux élus locaux et d'ambassadeurs du monde maritime, parmi lesquels les navigateurs Jean-Pierre Dick et Alexia Barrier, les apnéistes Guillaume Néry, Julie Gautier, Alice Modolo, Arthur Guérin-Boëri et Clément Lesaffre, ainsi que Valérie et Inès Leferme, épouse et fille de Loïc Leferme. Plusieurs temps forts ont rythmé l'événement, dont une démonstration de champions d'apnée et la réalisation en direct d'une œuvre par l'artiste Anthony Alberti.