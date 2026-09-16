Depuis hier mardi et jusqu'au 20 septembre, près de 70 bateaux traditionnels se retrouvent à Villefranche-sur-Mer pour la deuxième édition des Voiles Maralpines, organisée par l'association "Une Yole pour Villefranche" en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes. Après une première édition en 2023, l'événement prend une nouvelle dimension en s'internationalisant, avec des équipages venus d'Irlande, d'Italie, d'Espagne et du Portugal aux côtés de bateaux de toute la France. Deux flottilles animeront la manifestation : l'une naviguera le long du littoral avec des escales à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Cap-d'Ail, Èze et Beaulieu-sur-Mer, tandis que l'autre restera dans la rade de Villefranche pour constituer un "village à flots" accessible au public.

Installé devant le bassin de radoub, un village maritime réunira 22 stands du Département et d'acteurs du monde maritime et culturel, avec visites de bateaux, démonstrations de charpentiers de marine, ateliers pour enfants et animations musicales, dont un concert du groupe Pronghorn le samedi 19 septembre. Le tout juste inauguré Pôle Mer Département des Alpes-Maritimes "Loïc Leferme" prendra pleinement part à l'événement en accueillant huit conférences, du 17 au 20 septembre, sur des thèmes allant de l'histoire de la Darse à l'America's Cup. Inscrite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, cette deuxième édition ambitionne d'installer durablement les Voiles Maralpines parmi les grands rendez-vous maritimes de la Côte d'Azur.