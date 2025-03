Les villes des Alpes-Maritimes où il fait bon vivre

Quelles sont les villes et villages de France les plus appréciés par leurs habitants ? Réponse chaque année avec l’étude annuelle réalisée par l’association des Villes et villages de France et les Top 500 des villes et des villages de France où il fait bon vivre. Au chapitre des villes, si Biarritz tient la première place, les Alpes-Maritimes sont solidement positionnées avec une quinzaine de villes au palmarès. Ainsi Nice (13ème), Antibes (26ème), Cannes (39ème), Cagnes-sur-mer (62ème) entrent dans le Top 100. Suivent Grasse (128ème), Saint-Laurent, Mougins, Mandelieu…. Côté villages, Théoule-sur-mer se classe 9ème, Saint-Jean-Cap Ferrat 39ème tandis que Cantaron, Cabris, Blausasc figurent dans les 500.

Ce palmarès, qui tient lieu de référence, repose sur des critères clés : environnement, sécurité, infrastructures et services. L’objectif est de mettre en avant les villes offrant la meilleure qualité de vie en France.