Après les violences du 17 octobre, le maire de Cannes et président de l’AMF invite élus et habitants à se réunir ce lundi à midi sur les parvis des mairies de France. A Cannes, la municipalité organise le rassemblement à 12 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en présence de David Lisnard et des conseillers municipaux, aux côtés des habitants qui souhaitent s’y joindre.

À la suite des graves violences survenues samedi 17 octobre dans plusieurs villes de France, David Lisnard lance un appel national au rassemblement. Ces violences ont notamment été marquées par l’incendie de l’Hôtel de Ville de Limoges, des attaques contre des bâtiments publics et des pillages de commerces. Le maire de Cannes, président de l’Association des maires de France (AMF), invite les élus et les habitants à se réunir sur les parvis des Hôtels de Ville le lundi 19 octobre, à partir de 12 h. L’objectif est de condamner ces actes et de réaffirmer leur attachement aux institutions républicaines.

À Cannes, la municipalité organise le rassemblement à 12 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en présence de David Lisnard et des conseillers municipaux, aux côtés des habitants qui souhaitent s’y joindre. L’élu entend exprimer sa solidarité envers les communes touchées, leurs habitants et leurs commerçants, ainsi que son soutien aux forces de l’ordre et aux services de secours mobilisés. Il place l’initiative sous le signe du "retour à l’ordre, l’unité civique, le respect de la République Française".